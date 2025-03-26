Муха не пролетит: режим Молдовы зачистит политическое поле к парламентским выборам

В Молдове объявили, что парламентские выборы пройдут осенью. Полномочия законодательного органа нынешнего созыва истекают 26 июля 2025 года, и выборы по закону должны быть организованы в течение трех месяцев после этого, то есть не позднее 26 октября.
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