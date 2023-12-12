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Сенатор Вэнс: Визит Зеленского является позорным фарсом

Сенатор Вэнс: Визит Зеленского является позорным фарсом

Приезд главы киевского режима в Соединенные Штаты является «позорным фарсом», в ходе которого Зеленский вновь будет просит деньги у американского налогоплательщика, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

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