Приезд главы киевского режима в Соединенные Штаты является «позорным фарсом», в ходе которого Зеленский вновь будет просит деньги у американского налогоплательщика, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс.