Приезд главы киевского режима в Соединенные Штаты является «позорным фарсом», в ходе которого Зеленский вновь будет просит деньги у американского налогоплательщика, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс.
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