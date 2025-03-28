Как обезопасить себя от воров обуви (шайтанов) в мечети. Совет от мулы для истинно верующих

Армен Хачатурян

Так ведь шайтаны мигранты шакал-оглы в России сейчас в любой ордами набились .....все улицы, все дома, весь общественный транспорт .....теперь уже и в полицию и иные органы залезли .....и в органы власти тоже ....таков путинский план .....план уничтожения России ......замещение народов России на шайтанов шакал-оглы .....Путин это гордо называет защитой русского ......как он заявлял о повышении пенсионного возраста в России ....так он, как и пенсионный возраст, защищает русский мир .....Трепло .....и алчный, шкурный предатель