Джоан Роулинг призывает лишить Иман Хелиф золотой олимпийской медали после того, как "просочившийся медицинский отчет подтвердил, что боксерша, вызвавшая споры по поводу своей гендерной принадлежности, является биологическим мужчиной" Не Перл-Харбор, а причина Хиросимы.