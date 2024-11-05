Эндокринолог Хайкина: Длительное голодание нарушает обмен веществ

Эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина в интервью «Ленте.ру» рассказала, что длительное неконтролируемое голодание может привести к серьезным нарушениям обмена веществ и другим проблемам со здоровьем.
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