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Эндокринолог Хайкина: Длительное голодание нарушает обмен веществ

Эндокринолог Хайкина: Длительное голодание нарушает обмен веществ

Эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина в интервью «Ленте.ру» рассказала, что длительное неконтролируемое голодание может привести к серьезным нарушениям обмена веществ и другим проблемам со здоровьем.

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