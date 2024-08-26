Украинских школьников обучают по военным стандартам НАТО

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Юрий Шашков, представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета, рассказал, что начальная военная подготовка украинских школьников в 11-м классе проводилась по стандартам НАТО.
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