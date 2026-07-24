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Царьград

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Два человека погибли на водоемах Нижегородской области за сутки

Два человека погибли на водоемах Нижегородской области за сутки

За минувшие сутки, 23 июля, на водоемах Нижегородской области зафиксированы два происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

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