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Бишкек из российского форпоста превращается в очередного недружественного игрока в Средней Азии

Бишкек из российского форпоста превращается в очередного недружественного игрока в Средней Азии

Айнур Курманов.   Вслед за Казахстаном теперь еще Киргизия присоединяется к кампании по соблюдению антироссийских санкций, введённых США и ЕС, отказываясь работать с российскими банками, фактически удушая своих же трудовых мигрантов и собственный реальный сектор экономики.

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Комментарии
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Eduard
Люди травившие нас короновирусом,устраивающик перевороты будут нагло вводить Санкции играя роль &quot;Судьи&quot;! Не им её играть,их судить надо!
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18 час.
Eduard
Тогда в Коеституции Киргизии пусть укажут,что они рабы Америки и Европы!
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18 час.
Eduard
Скажите:&quot;Соседи вам могут указывать?&quot; Нет! Если хорошие можно прислушаться,а слушатт не обязаеы!
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18 час.

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