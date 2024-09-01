Бишкек из российского форпоста превращается в очередного недружественного игрока в Средней Азии

Айнур Курманов. Вслед за Казахстаном теперь еще Киргизия присоединяется к кампании по соблюдению антироссийских санкций, введённых США и ЕС, отказываясь работать с российскими банками, фактически удушая своих же трудовых мигрантов и собственный реальный сектор экономики.