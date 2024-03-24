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Бруну Фернанду и Микэл Бриджес – авторы лучших моментов игрового дня НБА

Бруну Фернанду и Микэл Бриджес – авторы лучших моментов игрового дня НБА

Данк Бруну Фернанду («Атланта») и бросок со своей половины поля Микэла Бриджеса («Бруклин») заняли первые места в Топ-10.

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