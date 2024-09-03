Стало известно, кто купил квартиру Михаила Щаца* в центре Петербурга

Покупка обошлась в 33 миллиона рублей Бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев приобрел квартиру шоумена Михаила Шаца (признан в России СМИ-иноагентом) за 33 млн рублей, сообщает 3 сентября телеграм-канал SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии