Полиция Петербурга возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки. Ее участниками были в том числе мигранты.
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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки. Ее участниками были в том числе мигранты.