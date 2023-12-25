На площадке в проезде Серебрякова началась акция «Подвешенный мандарин»

В столице началась ежегодная акция «Подвешенный мандарин». Гости московских ярмарок могут купить подопечным благотворительных фондов, пожилым и одиноким людям, а также малообеспеченным семьям мандарины в подарок.
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