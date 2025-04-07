«Массовые избиения, кражи. Власти не реагируют. Россияне более 10 лет страдают от бесчинств цыган»: Readovka

В селе Кротовка, расположенном в Самарской области, уже более десяти лет зреет недовольство. Местные жители в разговоре с Readovka утверждают, что их жизнь превратилась в кошмар из-за действий представителей цыганской общины.
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