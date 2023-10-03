“Пусть привыкает, – в России отреагировали на истерику Максима Галкина* в связи с отменой концерта в Казахстане

Максим Галкин* оказался в непростой ситуации. Его концерты в Казахстане были снова отменены. По официальной версии, причиной отказа стал необходимый ремонт залов, но шоумен, видимо, не слишком верит в этот аргумент.
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