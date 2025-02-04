Николай Платошкин о переговорах Путина и Трампа: Повестись на «корейский сценарий» станет дикой ошибкой с нашей стороны

Россия и США никак не зависят друг от друга, потому и отношения на нуле Ирина Мишина На фото: президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Николай Платошкин Окончание Специальной военной операции на Украине многие связывают со встречей на высшем уровне между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.