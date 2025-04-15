Глава РФПИ Дмитриев назвал продуктивной встречу Путина и Уиткоффа

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента РФ Владимира Путина и специального посланника лидера Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа, состоявшуюся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге.
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