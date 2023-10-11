Небо, парашют, бабушка. Прыгнувшая с парашютом в 104 года бабуля, скончалась через неделю после прыжка

В США умерла Дороти Хоффнер, прославившаяся своим прыжком с парашютом в 104 года. Отчаянная парашютистка, чьи фото в начале октября облетели все мировые СМИ, мирно скончалась во сне в пансионате для престарелых Брукдейл-Лейк-Вью, где она проживала.
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