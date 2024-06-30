"Аэрофлот" объяснил многочасовую задержку вылета из Москвы в Новосибирск

Не всем пассажирам удалось найти места в гостиницах и им пришлось гулять по ночной Москве.В авиакомпании "Аэрофлот" объяснили, почему пассажиры рейса "Москва – Новосибирск" не смогли вылететь из столицы в запланированные сроки 29 июня.