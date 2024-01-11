«Ювентус» разгромил «Фрозиноне» в Кубке Италии, Милик сделал хет-трик

Обыграв «Фрозиноне» со счетом 4:0, «Ювентус» стал последним полуфиналистом Кубка Италии. Три мяча у «Юве» забил польский нападающий Аркадиуш Милик: сначала с пенальти, а затем дважды с игры – в конце первого тайма и в начале второго.
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