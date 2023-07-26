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Экс-адмирал Ставридис: суда Украины с зерном могут ходить в Чёрном море под конвоями НАТО

Об этом сообщает Bloomberg.«Как это будет осуществляться? Вероятно, путём формирования торговых судов в конвои из трёх-пяти кораблей, каждый из которых будет сопровождаться парой военных кораблей с управляемыми ракетами», — отмечается в статье.

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