Экс-адмирал Ставридис: суда Украины с зерном могут ходить в Чёрном море под конвоями НАТО

Об этом сообщает Bloomberg.«Как это будет осуществляться? Вероятно, путём формирования торговых судов в конвои из трёх-пяти кораблей, каждый из которых будет сопровождаться парой военных кораблей с управляемыми ракетами», — отмечается в статье.
Об этом сообщает Bloomberg.«Как это будет осуществляться? Вероятно, путём формирования торговых судов в конвои из трёх-пяти кораблей, каждый из которых будет сопровождаться парой военных кораблей с управляемыми ракетами», — отмечается в статье.
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