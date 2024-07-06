F.A.C.C.T.: мошенники начали красть деньги и данные россиян через YouTube

Специалисты российской ИБ-компании F.A.C.C.T. выявили новую схему мошенничества на YouTube. Злоумышленники рассылают письма, маскируя их под уведомления от видеохостинга, внутри которых содержится ссылка на видео с предложением мгновенного заработка через инвестиционную платформу, говорится в блоге компании на "Хабре".