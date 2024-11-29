Россиянам перечислили законы, которые вступают в силу в декабре

Об этом рассказал Вячеслав Володин Закон о запрете посредничества при приеме экзаменов у мигрантов вступит в силу с 10 декабря, рассказал в своем телеграм-канале 29 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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