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Петербургский дневник

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Россиянам перечислили законы, которые вступают в силу в декабре

Россиянам перечислили законы, которые вступают в силу в декабре

Об этом рассказал Вячеслав Володин Закон о запрете посредничества при приеме экзаменов у мигрантов вступит в силу с 10 декабря, рассказал в своем телеграм-канале 29 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Валентина
И все? Это итог работы за весь год? По мигрантам почти ничего!
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