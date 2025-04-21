В Петербурге лжесотрудник правоохранительных органов похитил телефон под предлогом проверки

Потерпевшему был причинен ущерб в размере 100 тысяч рублей Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, который обвиняется в мошенничестве, предусмотренном частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).