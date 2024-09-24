Обстановка в Курской области на 24 сентября: Почему спецназ ВСУ бежит с передовой и как вторжение оборачивается катастрофой для Зеленского

Рассказываем об обстановке в Курской области 24 сентября GLOBAL LOOK PRESS21,7K прочтений Сегодня Минус 340 за сутки – Минобороны России корректирует данные о потерях ВСУ Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 340 украинских боевиков.
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