Рассказываем об обстановке в Курской области 24 сентября GLOBAL LOOK PRESS21,7K прочтений Сегодня Минус 340 за сутки – Минобороны России корректирует данные о потерях ВСУ Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 340 украинских боевиков.