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В Каменск-Уральском члены многонациональной ОПГ похитили и пытали русских девушек, снимая это всё на камеру

В Каменск-Уральском члены многонациональной ОПГ похитили и пытали русских девушек, снимая это всё на камеру

Блин-Масленый Румяный Всё потому что одна из них отвергла ухаживания главаря этой банды, некоего Давида Анашкина (на фото).

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