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Царьград

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Министр Даффи запретил китайские авто и технологии в США

Министр Даффи запретил китайские авто и технологии в США

Министр транспорта США Шон Даффи заявил в Мичигане, что китайские автомобили и технологии не получат разрешения на производство и продажу в США.

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