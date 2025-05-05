Свыше 2 тыс. акушерок помогают москвичкам в важный период их жизни

В понедельник, 5 мая, отмечают Международный день акушерки. В столице более двух тысяч специалистов работают в этой области в центрах женского здоровья, женских консультациях, роддомах, перинатальных центрах, стационарах и поликлиниках.
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