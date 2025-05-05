Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Наверно. Черножопых. ПоселилиОвчинский: Рассел...
  • Maxim
    Наконец-то: казачьи традиции уходят к таковым - скифов и прочих народов Великой степи, весьма древние.. Например - та...Фестиваль российс...
  • Людмила Лепаева
    Завоз продолжаетсяАвиакомпания «Тур...

Свыше 2 тыс. акушерок помогают москвичкам в важный период их жизни

Свыше 2 тыс. акушерок помогают москвичкам в важный период их жизни

В понедельник, 5 мая, отмечают Международный день акушерки. В столице более двух тысяч специалистов работают в этой области в центрах женского здоровья, женских консультациях, роддомах, перинатальных центрах, стационарах и поликлиниках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх