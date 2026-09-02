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Царьград

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Этери Тутберидзе прибудет в Токио на турнир серии "Челленджер"

Этери Тутберидзе прибудет в Токио на турнир серии "Челленджер"

Этери Тутберидзе отправилась на турнир "Челленджер" в Токио. На соревнованиях выступят её ученица Александра Игнатова (Трусова) и дочь Диана Дэвис, представляющая Грузию в дуэте с Глебом Смолкиным.

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