Этери Тутберидзе прибудет в Токио на турнир серии "Челленджер"

Этери Тутберидзе отправилась на турнир "Челленджер" в Токио. На соревнованиях выступят её ученица Александра Игнатова (Трусова) и дочь Диана Дэвис, представляющая Грузию в дуэте с Глебом Смолкиным.
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