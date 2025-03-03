Signal — самое скачиваемое приложение в Нидерландах. Но почему?

Приложение для обмена сообщениями Signal, ориентированное на конфиденциальность, в последний месяц занимало высокие позиции в голландских магазинах приложений, часто занимая первое место среди самых скачиваемых бесплатных приложений на iOS и Android во всех категориях, согласно данным многочисленных платформ для отслеживания приложений, таких как Sensor Tower.
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