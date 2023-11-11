Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Польские СМИ: Половина закупаемых самолётов F-35 не летает

Польские СМИ: Половина закупаемых самолётов F-35 не летает

Mike1975   Почти половина истребителей пятого поколения F-35, находящихся на вооружении Вооруженных сил США, не летают.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А  ЧЕГО  ХОТЕТЬ  то от  ЛЕТАЮЩИХ  ВЕДЕР  с  ГАЙКАМИ , с  НЕДОДЕЛКОЙ   самого самолёта  АЖ  по 860-пунктам мать их ....???!!!??? Официально он  НЕ ПРИНЯТ  на  ВООРУЖЕНИЕ США  и  ВПАРИВАЮТ  своим  ШЕСТЕРКАМ  по  УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЙ  ЦЕНЕ  с  МАКАРОНАМИ  на  УШИ  в  ПРИДАЧУ  сто самолет ,,СУПЕР,,  ....
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