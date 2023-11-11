Mike1975 Почти половина истребителей пятого поколения F-35, находящихся на вооружении Вооруженных сил США, не летают.
Польские СМИ: Половина закупаемых самолётов F-35 не летает
Комментарии
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Гарий Щерба
А ЧЕГО ХОТЕТЬ то от ЛЕТАЮЩИХ ВЕДЕР с ГАЙКАМИ , с НЕДОДЕЛКОЙ самого самолёта АЖ по 860-пунктам мать их ....???!!!??? Официально он НЕ ПРИНЯТ на ВООРУЖЕНИЕ США и ВПАРИВАЮТ своим ШЕСТЕРКАМ по УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ с МАКАРОНАМИ на УШИ в ПРИДАЧУ сто самолет ,,СУПЕР,, ....
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