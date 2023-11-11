Польские СМИ: Половина закупаемых самолётов F-35 не летает

Гарий Щерба

А ЧЕГО ХОТЕТЬ то от ЛЕТАЮЩИХ ВЕДЕР с ГАЙКАМИ , с НЕДОДЕЛКОЙ самого самолёта АЖ по 860-пунктам мать их ....???!!!??? Официально он НЕ ПРИНЯТ на ВООРУЖЕНИЕ США и ВПАРИВАЮТ своим ШЕСТЕРКАМ по УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ с МАКАРОНАМИ на УШИ в ПРИДАЧУ сто самолет ,,СУПЕР,, ....