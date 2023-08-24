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Боец UFC Алексеева прокомментировала нападение мужчины на девушку в Подмосковье: «100% проучила бы этого козла»

«Учитывая его фото, как он выглядел, я думаю, уже бы валялся, и у меня наверняка были бы проблемы с законом из-за этого козла, но проучить бы пришлось 100%.

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