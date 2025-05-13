Карлсен впервые станет отцом

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил, что скоро впервые станет отцом. Он поделился этой новостью на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).