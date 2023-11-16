Reuters: соцсеть Truth Social принесла Трампу колоссальные убытки

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Созданная почти два года назад социальная сеть Truth Social, которая была запущена в качестве ответа экс-президента США Дональда Трампа на блокировку его аккаунтов в других соцсетях, своим создателям $73 миллиона убытков.