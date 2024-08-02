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Наследие 90-х: сенатор задержан за заказ убийства

Наследие 90-х: сенатор задержан за заказ убийства

Заседание верхней палаты российского парламента 2 августа завершилось буквально эпически. Пока уполномоченные Сенатом члены палаты поздравляли спикера Валентину Матвиенко, вручая […] The post Наследие 90-х: сенатор задержан за заказ убийства appeared first on Медиакратия.

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