Заседание верхней палаты российского парламента 2 августа завершилось буквально эпически. Пока уполномоченные Сенатом члены палаты поздравляли спикера Валентину Матвиенко, вручая […] The post Наследие 90-х: сенатор задержан за заказ убийства appeared first on Медиакратия.
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