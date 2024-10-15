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Крымское информационное агентство

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Полтора миллиона лет назад древние гигантские гиены питались крымским инжиром

Полтора миллиона лет назад древние гигантские гиены питались крымским инжиром

В пещере «Таврида» уже найдены десятки тысяч остатков более 100 видов животных. При этом из-за отложений в глубине пещеры данных по ископаемой растительности почти не сохранилось, но учёные смогли восстановить некоторые интересные факты.

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