Евгений Артюхин: «Буше внедрил в «Авангарде» свою систему игры и доходчиво объяснил ее принципы. Результат мы видим на льду в длительной победной серии»

«Авангард» набрал 78 очков в 62 матчах и идет 6-м в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. – Прежде всего Буше внедрил в клубе свою систему игры, доходчиво объяснил хоккеистам ее принципы, заставил понять и принять их, а также действовать по заданию в каждом конкретном эпизоде матча, как бы он не складывался.