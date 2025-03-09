Евгений Артюхин: «Буше внедрил в «Авангарде» свою систему игры и доходчиво объяснил ее принципы. Результат мы видим на льду в длительной победной серии»

«Авангард» набрал 78 очков в 62 матчах и идет 6-м в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. – Прежде всего Буше внедрил в клубе свою систему игры, доходчиво объяснил хоккеистам ее принципы, заставил понять и принять их, а также действовать по заданию в каждом конкретном эпизоде матча, как бы он не складывался.
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