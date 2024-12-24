Путин: Таджикистан является надежным союзником России

Отношения России и Таджикистана хорошо развиваются, Такжикистан является надежным союзником, заявил президент РФ Владимир Путин 24 декабря на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба Кремля.
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