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«Даллас» вывел из обращения 56-й номер Зубова

«Даллас» вывел из обращения 56-й номер бывшего защитника команды Сергея Зубова перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (0:5, третий период).

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