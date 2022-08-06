Российские суды за полгода лишили прав более 3,3 тысячи водителей по медпоказаниям

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Более 3,3 тыс. российских автомобилистов за полгода лишились водительских прав по медицинским показаниям в соответствии с решением отечественных судов.
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