Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Старая пердуха,  идить на  ночной горшок срать.Американцы посове...
  • Юрий Дмитриев
    Все средства хороши, для уничтожения бендеровцев, только бы меньше гибли наши парни.Охоту на HIMARS в...
  • Samarium
    В любом случае это хорошо...меньше пиндосовского г..... будет на украине....Охоту на HIMARS в...

Российские суды за полгода лишили прав более 3,3 тысячи водителей по медпоказаниям

Российские суды за полгода лишили прав более 3,3 тысячи водителей по медпоказаниям

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Более 3,3 тыс. российских автомобилистов за полгода лишились водительских прав по медицинским показаниям в соответствии с решением отечественных судов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх