Смолян предупредили о стрельбах

Смолян предупреждают об учениях в районе аэродрома «Северный» Стрельбы из стрелкового оружия личным составом военной академии будут проходить в Заднепровском районе Смоленска в течение нескольких дней.
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