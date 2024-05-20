Энергетика стала ключевым проектом экономических отношений РФ и КНР

В 2023 году Россия обогнала Саудовскую Аравию и заняла первое место по поставкам нефти в Китай. Торгово-экономическому сотрудничеству двух стран было уделено особое внимание в ходе визита в КНР президента РФ Владимира Путина.
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