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Энергетика стала ключевым проектом экономических отношений РФ и КНР

Энергетика стала ключевым проектом экономических отношений РФ и КНР

В 2023 году Россия обогнала Саудовскую Аравию и заняла первое место по поставкам нефти в Китай. Торгово-экономическому сотрудничеству двух стран было уделено особое внимание в ходе визита в КНР президента РФ Владимира Путина.

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