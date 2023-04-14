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Секретные документа Пентагона выложил молодой военнослужащий Нацгвардии США

Секретные документа Пентагона выложил молодой военнослужащий Нацгвардии США

21-летнего Джека Тейшейру арестовали. Он возглавлял группу в Discord, в которой выкладывал важную информацию Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США является лидером онлайн-группы, через которую американские секретные документы попали в сеть.

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