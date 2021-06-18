La Gazzetta dello Sport: футболиста Эриксена в пятницу выпишут из больницы с кардиостимулятором

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который 12 июня перенес сердечный приступ в ходе матча с командой Финляндии на чемпионате Европы, в пятницу будет выписан из больницы с кардиостимулятором.
Популярные статьи
- Эксперт Чэнь Ицзюнь назвал отказ России от доллара «насмешкой американской гегемонии»
- Avia.pro: украинский ударный дрон Bayraktar TB2 попытался подлететь к границам Крыма со стороны Черного моря
- Портал Avia.pro: российские военные могут уничтожить эсминец США Ross в случае его вторжения в границы Крыма
Свежие комментарии