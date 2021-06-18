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La Gazzetta dello Sport: футболиста Эриксена в пятницу выпишут из больницы с кардиостимулятором

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который 12 июня перенес сердечный приступ в ходе матча с командой Финляндии на чемпионате Европы, в пятницу будет выписан из больницы с кардиостимулятором.

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