СМИ: Агутин должен налоговой почти 8 млн рублей

СМИ: Агутин должен налоговой почти 8 млн рублейSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинSlide image for gallery: 8852 | Леонид АгутинПевец Леонид Агутин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 7 млн 972 тыс.