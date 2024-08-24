Что готовит киевский режим 24 августа? США и Китай советуют срочно уезжать с Украины..

РУ

Раиса Утропова

За Украиной стоит весь Мир - так они думают. NATO стоит, а украинцам, настоящим, надо ли это? Да, надо, раз они считают, что Европа их дом. Ну, тогда этой Украины не будет, не можем мы под своей границей иметь НАТО. Вот и всё. А ждать, что Зе ещё придумает? Не стоит.