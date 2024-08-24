Посольство США на Украине предупредило американских граждан об опасности нахождения в ближайшее время в стране.
Что готовит киевский режим 24 августа? США и Китай советуют срочно уезжать с Украины..
Комментарии
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Владимир Яковлевич
По барабану, нам меньше работать если хохлы своих же ХОХЛОЕБОВ долбить будут.
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13 час.
РУ
Раиса Утропова
За Украиной стоит весь Мир - так они думают. NATO стоит, а украинцам, настоящим, надо ли это? Да, надо, раз они считают, что Европа их дом. Ну, тогда этой Украины не будет, не можем мы под своей границей иметь НАТО. Вот и всё. А ждать, что Зе ещё придумает? Не стоит.
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13 час.
Владимир Алтайцев
ты бандерюга? Если нет, то зачем постоянно постишь радостную бандеровскую мразь? И это не смешно нам, гражданам России- такая любовь к нацистам
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13 час.
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