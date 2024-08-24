Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    СССР   выращивал более 147млн. голов только коров !                   Хлебом(фуражом) кормили скотину !      После Хр...Почему СССР закуп...
  • Alex Nемо
    Чем ближе выборы тем выше будет видимость активности депусратов в пользу народу. Есть такая русская поговорка: обещат...Всем кланом - на ...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Ой... фигня какая-то. Сольют всю ямайку в сортир, а кабыла харрис - останется.На Ямайке нашли д...

Что готовит киевский режим 24 августа? США и Китай советуют срочно уезжать с Украины..

Что готовит киевский режим 24 августа? США и Китай советуют срочно уезжать с Украины..

Посольство США на Украине предупредило американских граждан об опасности нахождения в ближайшее время в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Яковлевич
По барабану, нам меньше работать если хохлы своих же ХОХЛОЕБОВ долбить будут.
Ответить
13 час.
РУ
Раиса Утропова
За Украиной стоит весь Мир - так они думают. NATO  стоит, а украинцам, настоящим, надо ли это? Да, надо, раз они считают, что Европа их дом. Ну, тогда этой Украины не будет, не можем мы под своей границей иметь НАТО. Вот и всё. А ждать, что Зе ещё придумает? Не стоит.
Ответить
13 час.
Владимир Алтайцев
ты  бандерюга? Если  нет, то  зачем  постоянно постишь  радостную бандеровскую мразь?  И это не смешно нам, гражданам  России- такая  любовь к нацистам
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх