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ЦИК предложил не публиковать списки избирательных участков в новых регионах

ЦИК предложил не публиковать списки избирательных участков в новых регионах

В Центризбиркоме РФ предложили отказаться от публикации списков избирательных участков а также сведений о членах избирательных комиссий, действующих на территории новых регионов страны, сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

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