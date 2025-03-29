Рубио: Трамп примет решение об условии России по санкциям ЕС после консультаций

www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп примет решение о выдвинутых Россией условиях по санкциям Евросоюза после консультации со своей командой, заявил госсекретарь Марко Рубио.
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