Члены РДК арестованы в С-Петербурге за подготовку теракта Члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, которые занимались подготовкой теракта, арестованы.
20 килограммов яда: «планировалось отравить больше тысячи человек»
Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Необходимо скормить им всю эту отраву! Пусть жрут в прямом эфире, чтобы все остальные, кто планирует диверсии, на это смотрели!
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8 час.
Владислав Владислав
Откуда же берутся такие продажные твари ...
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3 час.
Евгений Марковский
Вы думаете что эти все?! Это только одна группа взятая с поличным; таких вот недоумков-предателей Родины надо просто уничтожать, а не по тюрьмам рассаживать. Вы уверены, что лет через десять, а может и раньше или позже, к власти в России придут далеко не патриоты и вот эта нечесть будет героями, как на Украине бандеровцы....? Нельзя повторять ошибки хрущева и его соратников!
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19 мин.
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