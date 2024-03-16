20 килограммов яда: «планировалось отравить больше тысячи человек»

Евгений Марковский

Вы думаете что эти все?! Это только одна группа взятая с поличным; таких вот недоумков-предателей Родины надо просто уничтожать, а не по тюрьмам рассаживать. Вы уверены, что лет через десять, а может и раньше или позже, к власти в России придут далеко не патриоты и вот эта нечесть будет героями, как на Украине бандеровцы....? Нельзя повторять ошибки хрущева и его соратников!