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Царьград

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"Кроме России никто его интересы отстаивать не будет": Подполковник ФСБ назвал свою версию ареста Дурова

"Кроме России никто его интересы отстаивать не будет": Подполковник ФСБ назвал свою версию ареста Дурова

Неожиданное задержание и арест Павла Дурова стало одной из самых громких новостей за последние дни. Выдвигалось множество версий, с какой целью это было сделано, в чём главная задача и кто за этим всем стоит.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Ключи к алгоритмам исходного кода - важнейшая составляющая любой защищённой шифром сети, что он их отдаст - без вариантов, там то-же правильно допрашивать умеют, уговорят согласно методике. Это означает только одно - России надо срочно вводить в оборот свой, принадлежащий правительству мессенджер, а иначе весь объём оперативной переписки будет экранах разведывательных систем НАТО!!!
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