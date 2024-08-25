"Кроме России никто его интересы отстаивать не будет": Подполковник ФСБ назвал свою версию ареста Дурова

Неожиданное задержание и арест Павла Дурова стало одной из самых громких новостей за последние дни. Выдвигалось множество версий, с какой целью это было сделано, в чём главная задача и кто за этим всем стоит.
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