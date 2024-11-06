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´Бобруйскагромаш´ принял участие в акции ´Дай лесу новае жыццё´.

´Бобруйскагромаш´ принял участие в акции ´Дай лесу новае жыццё´.

Сегодня коллектив ´Бобруйскагромаш´ вместе с генеральным директором Олегом Корсаком активно участвовали в республиканской акции ´Дай лесу новае жыццё!´, которая стартовала в Беларуси 12 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства.

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